Prove di ritorno nella vita reale

Ha ragione Julia Roberts, che li ha paragonati allo zucchero filato: «Così attraenti che non si può resistere. Poi basta un attimo per finire con le dita appiccicate». Si comincia appena svegli leggendo due notifiche sullo smartphone, poi un saluto agli amici via WhatsApp, il video della colazione da condividere su Instagram, gli auguri di compleanno fatti su Facebook, e via al lavoro, tra un retweet e l'altro prima di caricare un altro video su Youtube. Vi è già venuto il mal di testa? Tranquilli, non è niente di serio: è solo la nostra vita. D'altra parte, nulla come i social network negli ultimi dieci anni hanno condizionato (felicemente o meno ditelo voi a me) l'esistenza, precaria ma iper connessa, dell'uomo contemporaneo. Che rispetto a un tempo anche recente ha ora facile accesso a strumenti utilissimi e immediati che abbattono le distanze, permettono di essere informati in tempo reale sull'universo mondo e danno, tra le altre cose, la possibilità di esprimere il proprio «indispensabile» parere sulla qualunque.

Con un rischio non calcolato: che avesse ragione Umberto Eco quando sosteneva che Internet «ha dato diritto di parola agli imbecilli: prima parlavano solo al bar e subito venivano messi a tacere. Ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel». Di fatto però, per alcuni, la misura è colma. E nell'epoca in cui un «mi piace» su Facebook pretende di sostituire il calore di un abbraccio - la stessa nella quale c'è chi preferisce farsi venire una tendinite a forza di giocare a Fifa 17 piuttosto che sbucciarsi le ginocchia per inseguire un pallone di cuoio -, c'è chi dice no. E scende dalla giostra. E' già il momento del riflusso? Forse: di sicuro tra le maglie della Rete si fa sempre più largo la voglia di un ritorno alla vita vera. Quella dove eserciti di finti follower lasciano il posto a persone che puoi addirittura chiamare per nome. E' di ieri l'annuncio di Lapo Elkann che, archiviati gli ultimi guai, oggi sceglie di mettersi offline. «Comincia una nuova fase per me personale e professionale - scrive - e la vorrei vivere nella vita reale anziché in quella virtuale». Buoni propositi per un personaggio ultra esposto che probabilmente avrà il plauso anche di Brunello Cuccinelli, il re del cashmere: lo stesso che sempre ieri, intervistato da Giovanni Minoli su Radio 24, ha spiegato che «siamo troppo connessi». Nella sua azienda modello da 456 milioni di ricavi si finisce di lavorare tassativamente alle 17.30 e non si può usare Internet. «Nemmeno il sabato e la domenica». Non solo: «Scriviamo pochissime mail. Siamo tornati al valore della telefonata, dove tu senti come sta la persona che chiami oltre ad ottenere rapidamente la soluzione a tutto». Idealistica ma inutile resistenza al nuovo che avanza? Non direi. Piuttosto, nel proliferare incontrollato di cyber bulli, post verità, fake news e stalker digitali, si avverte da più parti l'esigenza non tanto di fare a meno dei social quanto di usarli con maggiore consapevolezza. Senza esserne dipendenti o, peggio, diventarne vittime. E rimanere sepolti da quintali di letame e di livore. Per poi magari ritrovarsi come l'inventore di Facebook Mark Zuckerberg, così come viene raccontato dal film «Social network»: uno che ha messo in contatto un miliardo di persone ma fatica a trovare qualcuno disposto a bere una birra con lui.

