Domenica va in scena «Tanto di cappelletto», rassegna gastronomica che proseguirà per tutto il mese

1 CALESTANO



Domenica va in scena «Tanto di cappelletto», rassegna gastronomica che proseguirà per tutto il mese







2 PARMA



Da oggi a domenica in piazza Garibaldi le ghiotte sorprese di «Cioccolato vero»







3 TORRECHIARA



Al castello tanti appuntamenti da lasciarci il cuore







4 LAGDEI E SCHIA



Con le ciaspole e gli sci ai piedi fino a domenica







5 PONTREMOLI



Imparare gli antichi mestieri per le vie del borgo