Tutti cantano (e vincono) Sanremo

«Tutti cantano Sanremo» recita lo slogan in onda, in questi giorni, sulle reti Rai. E qualcuno vince pure il Festival. Ma, come d'incanto, sparisce. Ecco cinque successi che hanno fatto la storia della canzone italiana.



1) GILDA (nome d'arte di ROSANGELA SCALABRINO) - 66 anni: nel 1975 con «Ragazza del Sud» sbanca il Festival. Particolarmente attiva negli anni '70. Fu scoperta da Mina. E' ritornata ad esibirsi dopo un periodo che si era dedicata alla famiglia.



2) HOMO SAPIENS: con «Bella da morire» si imposero nell'edizione 1977. Si sono sciolti nel 1982, poi con una nuova formazione sono ritornati nel 1990. Ancora oggi il complesso è molto attivo con numerose serate in giro per l'Italia.





3) MINO VERGNAGHI - 61 anni: la sua carriera ebbe una svolta nel 1979 con la vittoria a Sanremo con la canzone «Amare». Oggi si dedica all'attività di corista. E' tra i più fidati collaboratori di Zucchero: ha scritto le musiche di «Diamante» e «Di sole e d'azzurro», cantata da Giorgia.



4) TIZIANA RIVALE - 56 anni: «Sarà quel che sarà» la consacra sul palco di Sanremo e le darà grande popolarità. Dal 2008 Tiziana Rivale ritorna in sala d'incisione con uno stile musicale nuovo, spostandosi dal classico pop che l'aveva contraddistinta fino ad allora, verso uno stile più marcatamente dance, che si rifà alle sonorità della «Italo disco» anni '80.





5) JALISSE: Fabio Ricci, 51 anni, e Alessandra Drusian, 47 anni, sposati dal 1999 e genitori di Angelica. Nel 1997 conquistarono la vittoria con «Fiumi di parole». E, sempre nello stesso anno, sfiorarono il trionfo all'Eurovision Song Contest a Dublino. Una carriera tra alti e bassi, che continua anche ai giorni nostri.