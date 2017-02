Le magiche recensioni di Attilio Bertolucci

Sono recensioni speciali quelle firmate da Attilio Bertolucci. Articoli speciali scritti dal dopoguerra agli anni '50 in cui il grande poeta recensisce i film in uscita, sia le opere neorealiste sia i capolavori americani. In ogni caso si tratta di autentiche «chicche» per chi ama il cinema, vere lezioni per chi vorrebbe fare della parola un mestiere.