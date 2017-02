In vista dell'importante match con il Pordenone, che ha un punto ma anche una partita in meno del Parma, il tecnico crociato dovrà selezionare l'undici titolare in una rosa decisamente rinforzata dai nuovi acquisti, tre dei quali arrivati in settimana. Domani, alle 18,30 al Tardini, l'altoparlante svelerà le scelte del tecnico.