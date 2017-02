«Quando si pensa alla figura del direttore d’orchestra, in tutto il mondo si pensa subito al suo nome. Questo è motivo d’orgoglio per noi italiani, perché fu uno dei più grandi interpreti non solo del repertorio italiano, ma anche di quello tedesco». Con queste parole Riccardo Muti ha aperto ieri sera al Regio le celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Arturo Toscanini. Il Maestro parmigiano è stato poi al centro della conversazione tra Muti e lo storico della musica Harvey Sachs. Leggi la cronaca della serata, alla quale era presente anche il sovrintendente della Scala Alexander Pereira.