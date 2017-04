Il «papà dei neuroni specchio» guida la classifica della Via, che misura il fattore H degli cervelli italiani in Italia e all'estero, ossia la loro produttività e il loro impatto nel mondo scientifico. E racconta la sua soddisfazione da «parmigiano» e da cervello non in fuga («Lavorare all'estero è più facile: non hai la burocrazia italiana») ma anche delle nuove ricerche a favore dei malati di epilessia e per accelerare la riabilitazione motoria di chi ha subito fratture e paralisi.