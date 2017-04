Fiera, il Comune: "Pronti a investire"

L'assessore alle Partecipate Ferretti ha detto, rispondendo a un'interrogazione di Bizzi che "la Fiera di Parma" resterà a maggioranza pubblica anche dopo la cessione delle quote di Comune e Provincia. Inoltre, in futuro non escludiamo riacquisti di quote in vista dell'eventuale creazione di un sistema fieristico regionale. Per il Comune, la Fiera è e resterà un asset strategico e non è prevista alcuna dismissione.