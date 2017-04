Lo hanno segnalato in tanti: ottenere il passaporto sembra impossibile. Colpa del sistema di prenotazione online che pare non avere mai date disponibili. In realtà, ovviamente, il documento si può ricevere: ma serve pazienza. Almeno tre mesi, in questo periodo. «Colpa delle troppe domande», spiegano in questura dove raccontano numeri da record: «Stiamo preparando novanta passaporti al giorno». Ma non bastano.