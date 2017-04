Sale slot, regole più severe

Parma, almeno per gli insediamenti futuri, è destinata a diventare una città che potrebbe diventare «slot free», vale a dire libera da sale slot, ma anche dalle infernali macchinette mangiasoldi collocate all'interno dei locali pubblici. Un sogno? No, una realtà che si concretizzerà nell'approvazione a breve in consiglio comunale, prima della scadenza del mandato amministrativo, di una delibera che porterà a una nuova normativa di tipo urbanistico sul tema.