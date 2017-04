Da oltre una settimana è stata introdotta la mezz’ora di sosta gratuita sulle righe blu: una novità che piace ai salsesi. Ma se da un lato, infatti, chi sosta per mezz’ora sulle righe blu potrà usufruirne gratuitamente con disco orario, dall’altro coloro che sanno già in anticipo di dover sostare per più di 30 minuti dovranno comunque pagare l’intera ora di sosta. Perché? Il motivo porta l'amministrazione a scusarsene. Ecco cosa succede.