Incidente in Autistrada all'altezza di Cortile San Martino (corsia Nord): un furgoncino si è ribaltato. Fortunatamente, dalle prime informazioni, pare non ci siano feriti. Inevitabile coda, di 5 chilometri, tra Terre di Canossa-Campegine e Parma. Coda in entrambe le direzioni, anche in uscita a Terre di Canossa - Campegine. Sul posto vigili del fuoco e un'ambulanza. Code anche fino a sera sulla via Emilia, a Parma, in direzione Reggio.