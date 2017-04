A causa di una riorganizzazione delle frequenze televisive disposta in questi giorni dal Ministero dello Sviluppo Economico, alcuni telespettatori in particolare nelle zone di Salsomaggiore, Fidenza, Pellegrino Parmense ed in alcuni comuni della Bassa,

potrebbero riscontrare difficoltà nella ricezione di TV Parma. In tal caso suggeriamo di risintonizzare il proprio televisore o decoder; chi incontrasse problemi nell’effettuare l’operazione potrà telefonare al numero 0521-464209.

Si ricorda infine che TV Parma resterà comunque visibile in streaming su tutto il territorio, tramite il sito www.tvparma.it e la app TV Parma per smartphone e tablet che può essere scaricata su