Sabato 8 aprile, settimo appuntamento con l’avvincente dance show di Raiuno, condotto da Milly Carlucci, «Ballando con le stelle»: ballerina per una notte sarà un personaggio di fama internazionale, Marla Maples, l’ex moglie del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ex modella e attrice, oggi è diventata una guru del lifestyle, continuando a dedicarsi alla filantropia e alla beneficenza.Per l’ex Miss Georgia è il momento di cimentarsi in una nuova sfida, sulla pista di «Ballando con le stelle». Marla Maples affronterà un vero e proprio «tour de force» imparando in poche ore, una coreografia realizzata per lei, da eseguire durante la diretta del programma.