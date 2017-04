Duecento giovani devastano il liceo Sanvitale

Chiara Pozzati

La peggio gioventù. Altro che festa delle matricole, il tradizionale appuntamento goliardico di ieri si è trasformato in una sorta di chiamata alle armi. La furia dei vandali è deflagrata nella placida realtà del venerdì parmigiano. All’improvviso, come usciti dal nulla, circa 200 ragazzi, tutti tra i 15 e i 20 anni, hanno fatto irruzione al liceo delle scienze umane Albertina Sanvitale. Devastando tutto ciò che capitava loro a tiro. Non solo: hanno fatto razzia di sette cellulari degli ignari studenti dell’istituto, iPhone 6 e Samsung Galaxy S6 ed S7, consegnati all’insegnante durante un compito in classe.

Modelli costosi finiti nelle tasche delle «mine vaganti». Ma non è finita. Il blitz, fortunatamente meno violento, è scattato anche all’Itis, dove sono riusciti a entrare e prima di essere ricacciati fuori hanno buttato all’aria sedie e cosparso di acqua i pavimenti, e al Giordani. In quest’ultima scuola non si contano danni all’interno, ma per aggirare l’ostacolo dei cancelli i teppisti hanno sfasciato le reti che circondano il perimetro. L’agguato è andato in fumo invece al Bertolucci - dov’è dovuto uscire il preside Tosolini con tanto di collaboratori per smarrire l’orda umana - e pure al Melloni. Una mattina convulsa che ha costretto le pattuglie di polizia e carabinieri a correre da un capo all’altro della città per rispondere agli sos dei dirigenti scolastici.

Ma torniamo alla Sanvitale, dove il danno (con saccheggio) è stato particolarmente pesante. Tutto è successo attorno alle 9. Una tradizione - quella della «liberazione» da parte delle matricole - che non è stata certo sottovalutata dal dirigente Andrea Grossi. Porte chiuse a chiave, cancelli sul retro blindati, bidelli e insegnanti sul chi va là e sparsi a presidiare gli ingressi. Il branco fuori controllo si è fatto sotto alle porte a vetri colpendole con una raffica di calci e pugni. La situazione è precipitata quando uno studente del liceo che si affaccia su piazzale Santo Sepolcro, approfittando di un attimo di distrazione, ha aperto. Da lì è stato il caos. Scene da guerriglia urbana. Gli intrusi si sono avventati contro i quadri alle pareti dei corridoi lanciandoli a terra in una pioggia di schegge, hanno sfasciato un tavolo, hanno mandato in frantumi la protezione della pompa antincendio e qualcuno ha fatto roteare un estintore. Era già pronto a scagliarlo contro una vetrata, quando è stato fermato da una delle matricole «vere».

Ma a bruciare è anche il furto degli smartphone depositati sulla cattedra dell’insegnante durante un compito in classe e rubati dalla marea umana. Che, come ultimo atto di spregio, ha rigato le auto parcheggiate di alcuni insegnanti e danneggiato la bici del preside. «Ho chiamato la polizia in diretta - assicura Andrea Grossi, ancora amareggiato per l’accaduto -. E’ inaccettabile che un luogo come la scuola, sicuro, protetto, dove i ragazzi possono arricchirsi con studi e attività formative, venga turbato e sconvolto da azioni del genere. Di matricole ne abbiamo viste poche, erano più che altro giovanissimi liberati da altri istituti. Ed è altrettanto inaccettabile che elementi di questo genere possano scorrazzare e devastare a piacimento. Temo che la festa delle matricole sia stata usata come scusa per dare sfogo a quest’aggressività».

Un’aggressività fuori controllo, decisamente stridente col clima goliardico della festa. «Sembrava un’incursione col preciso intento di danneggiare più che coinvolgere altri ragazzi - allarga le braccia Grossi -. Anche perché l’immaginario della liberazione si discosta dalla realtà: i nostri studenti hanno reagito con spavento, non con la voglia di partecipare». Pare che lo studente che ha aperto le porte dall’interno della Sanvitale sia già stato individuato: si stanno valutando eventuali provvedimenti.

Ma le conseguenze andranno oltre le aule scolastiche. Grossi ha sporto denuncia e sono già in corso indagini da parte della Squadra volanti per individuare gli autori del furto e dei danneggiamenti.

«Credo sia importante allargare il campo - conclude il preside - e riflettere insieme, come città e come comunità, su cosa inneschi questi atteggiamenti. E sul perché molti adolescenti covino un livore, una frustrazione pronti a esplodere in qualsiasi momento».