Già in passato in quella casa c'erano stati litigi e problemi. Ma ieri in via Bocchi per placare quell'uomo, con problemi di tossicodipendenza alle spalle, che aveva litigato con il padre sono dovute intervenire diverse pattuglie della municipale. Ed è stato un compito non facile visto che quattro agenti sono finiti all'ospedale mentre adesso il violento dovrà rispondere di resistenza e lesioni.