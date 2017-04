Le siepi piene di droga nascosta

Per scoprire i nascondigli dei pusher è arrivata un'unita cinofila da Bologna. Ma anche gli agenti delle volanti e della municipale che, insieme, hanno setacciato le siepi tra via dei Mille e viale Vittoria. Il risultato è stato il sequestro di quasi tre etti di sostanze. Un servizio che ha avuto successo. Ma come dicono i residenti «basta aspettare un po'. E gli spacciatori tornano a fare affari».