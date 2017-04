Dopo il terribile incidente di sabato notte che solo per miracolo non ha fatto vittime monta la polemica. E la gente chiede interventi. «Le auto vanno troppo veloci. Servono dissuasori per fare rallentare chi corre troppo e per proteggere gli attraversamenti pedonali», spiegano gli abitanti. Che ricordano il recente caso di una anziana travolta e uccisa.