Il sindaco Federico Pizzarotti all'attacco del Movimento 5 stelle: sia per quanto avviene a Parma, dove ancora non è arrivata la certificazione dello staff per concedere l'uso del simbolo («situazione paradossale»); sia per quanto avvenuto a Genova, dove il tribunale ha dato ragione alla candidata sindaco Cassimatis che era stata esclusa dal comico («questo dimostra che non rispettano le regole»).