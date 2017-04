Dopo i 5 arresti per il maxi appalto di Emiliambiente, dalle carte dell'inchiesta emerge un quadro inquietante. Sferzante il giudizio del gip sul modus operandi dei vertici di Coimpa e del dg di Emiliambiente, Dino Pietralunga: «Inutile lo svolgimento di procedure di selezione per l'affidamento dei lavori, già in anticipo lottizzati e garantiti a Coimpa», si sottolinea in un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare. Leggi tutti i dettagli