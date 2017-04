«Per la Regione Emilia Romagna è assolutamente inderogabile finanziare il collegamento fra la Ti-Bre e la Cispadana: questo è uno dei nostri obiettivi prioritari». A dirlo è stato ieri l'assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini, che ha visitato il cantiere in cui si sta realizzando il primo tratto della nuova autostrada. Un'opera che per Donini «può rappresentare un fattore di competitività per la nostra regione».