Assenteismo: sospesi 7 ispettori del lavoro

Sette ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia sono stati sospesi dal servizio per 12 mesi,dopo essere stati indagati per i reati di truffa e falso continuato e per quello di assenza dal servizio dei pubblici dipendenti. Dagli accertamenti degli investigatori è emerso che gli ispettori avrebbero chiesto e percepito rimborsi per prestazioni non effettuate. Inoltre uscivano alcune ore prima della conclusione del servizio per recarsi a fare la spesa, accompagnavano e andavano a riprendere i propri figli durante l’orario di lavoro, indicavano falsamente di aver utilizzato il proprio mezzo personale per attività di servizio. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e dirette dal sostituto procuratore Roberto Valli.

Le indagini erano partite quasi un anno fa sulla base di diverse segnalazioni. I carabinieri del Comando provinciale, che stamattina hanno seguito nei confronti dei 7 ispettori un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva, nei mesi scorsi hanno raccolto elementi per arrivare alle ipotesi di reato. I sette indagati dovevano spesso uscire dall’ufficio per le attività ispettive per verificare il rispetto delle norme su igiene e sicurezza sul lavoro e delle norme giuslavoriste. Dalle indagini è emerso che in realtà uscivano per questioni personali, come la spesa o accompagnare i figli a scuola. Quindi, secondo l’accusa, avrebbero inserito nella piattaforma elettronica del Registro Unificato Missioni Ispettive (destinata al riepilogo mensile delle attività svolte ai fini del calcolo delle relative competenze economiche) indennità che non spettavano loro. In altri casi avrebbero attestato falsamente la loro presenza in ufficio in orari in cui erano assenti percependo quindi emolumenti non dovuti.

L’attuale capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia, Virginio Villanova, ha confermato 'la piena disponibilità a fornire ogni tipo di informazione richiestà confidando 'in una rapida conclusione dell’intero procedimento che possa far luce in modo completo sui fatti contestatì. Villanova ha inoltre precisato che l’indagine si riferisce a ipotesi denunciate oltre dieci mesi prima dell’inizio del suo incaricò.