Incidente in A1 dopo Fidenza (verso Milano): due camion incastrati

Incidente in A1, poco dopo l'uscita di Fidenza in direzione Milano: due camion sono rimasti incastrati. Sul posto l'elisoccorso. Inevitabile una lunga coda che ora raggiunge i 6 chilometri. Coda anche in direaione opposta dovuta alle tante persone che rallentano per guardare. Entrata consigliata verso Milano: Fiorenzuola. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia.