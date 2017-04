Un anno e quattro mesi per il maxi furto di cosmetici. Aveva sottratto per una decina d'anni all'azienda di Mezzani per cui lavorava tantissimi prodotti, molti dei quali anche di valore. La sua casa a Parma era diventata addirittura un magazzino in cui l'uomo ammassava centinaia di prodotti (profumi, creme e bagnoschiuma) che poi spediva per essere venduti al mercato nero. A mettere la parola fine all'attività illecita di F. V., sessantacinquenne di origini napoletane ma residente a Parma, erano stati i carabinieri di Sorbolo.