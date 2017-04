Una manovra sbagliata, un'auto che urta una tubazione del gas, il metano fuoriesce e si espande velocemente. In un attimo è panico in centro città. Arrivano pompieri, vigili, tecnici, un condominio viene fatto evacuare in fretta, la folla si accalca. Una mattinata di tensione e paura a Salsomaggiore. Ecco cosa è successo e con quali drammatiche conseguenze.