L'ultima scommessa della Silicon Valley

Una decina di giorni fa un'azienda chiamata Tesla ha superato niente meno che Ford per capitalizzazione. Lunedì scorso si è permessa addirittura il lusso di scavalcare (sebbene solo per poche ore) un altro totem dell'industria automobilistica americana, GM, superando i 51 miliardi di dollari di valore. Che c'è di strano? Tesla - che per chi non lo sapesse è un'azienda nata nel 2003 che produce vetture elettriche di lusso - è il classico topolino da meno di 80mila auto vendute all'anno e 7 miliardi di fatturato capace di giocarsela con i giganti. General Motors, per intenderci, ha oltre 200mila dipendenti, produce 10 milioni di veicoli e fattura 166 miliardi.

C'è di più, ed è il motivo che induce una riflessione in termini più ampi su un tema che apparentemente ci tocca marginalmente (sebbene qualche Tesla sfrecci silenziosa anche a Parma): l'azienda non ha mai chiuso un bilancio in utile, segnando un rosso di 700 milioni anche nel 2016, ed è fortemente indebitata mentre l'industria più tradizionale macina utili nell'ordine dei miliardi: 9,4 per GM, 4,5 per Ford, 1,5 (già che ci siamo) per Fca. Dunque, perché i mercati premiano l'azienda fondata da Elon Musk? E soprattutto: il modello industriale della Silicon Valley è destinato a fare piazza pulita dei campioni tradizionali di Detroit?

Le Borse sono sempre a caccia dell'affare e molti ricorderanno la bolla della new economy di inizio millennio, quando il valore di Tiscali a Piazza Affari superò quello di Fiat e Renato Soru era salutato come un visionario (da Steve Jobs in poi l'etichetta è quasi obbligatoria) proprio come oggi accade a Elon Musk.

Eppure i presupposti perché Wall Street azzardi una scommessa ci sono: Tesla (che deve il nome a Nikola Tesla, serbo naturalizzato americano che nel XIX secolo pose le basi per il sistema elettrico a corrente alternata come lo conosciamo oggi) ha sviluppato grandi competenze nel campo dell'auto elettrica in termini di efficienza e prestazioni ma anche in quello della guida autonoma, la prossima frontiera. Ha investito molto (è uno dei motivi per cui è indebitata) e il suo trend è in crescita anche se non è un mostro di efficienza, nemmeno al proprio quartier generale di Palo Alto dove i dipendenti - oggi complessivamente diecimila - sono alle prese con fantozziani problemi nel parcheggio ormai troppo piccolo, come raccontava pochi giorni fa divertito il Wall Street Journal.

La doppia scommessa dei mercati è che nel giro di qualche anno l'auto elettrica diventi dominante e Tesla si trovi in vantaggio sulla concorrenza e - nel breve termine - che l'imminente Model 3 da 35mila dollari allarghi la platea oggi confinata a chi può permettersi di spendere almeno 85mila euro. Occhio, non ci crede solo Wall Street: il colosso cinese Tencent ha appena acquistato il 5% di Tesla (valutandola 34 miliardi, tanti ma molti meno di 51...).

Però i dubbi restano: in primo luogo l'auto elettrica difficilmente soppianterà in tempi brevi le vetture tradizionali, piuttosto le affiancherà, senza dimenticare le altre alternative, dall'ibrido all'idrogeno. In secondo luogo i colossi dell'auto non sono rimasti con le mani in mano, anzi: stanno tutti sviluppando nuova tecnologia e hanno più stabilimenti, maggiore economie di scala e una distribuzione più capillare rispetto alla società di Musk. Terzo, come si diceva, Tesla è piccola e innovativa ma non tremendamente efficiente: impiega il triplo di dipendenti di GM per produrre quel fatturato. La scommessa, per ora, è rischiosa. Ma affascinante.

