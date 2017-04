Una storia straziante che sembra non avere fine, quella di Anna Bertocchi, che negli anni '90 perse i due figli, Marco e Luca Larini, emofiliaci morti per il sangue infetto. «Vorrei ci fosse luce là dove sono sepolti», dice la madre, dopo che una parete in cemento ha sostituito la vetrata vicino agli avelli dei suoi ragazzi nel cimitero di Sala Baganza.