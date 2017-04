Un agricoltore di 75 anni, L.C., ha perso la vita intorno alle 15 in un infortunio nelle campagne di Rolo, nel Reggiano, ribaltandosi con il suo trattore mentre percorreva un tratto di argine di un canale in via Porto.

Il 118 ha provato inutilmente a rianimare l’agricoltore schiacciato dal mezzo. Sono intervenuti i carabinieri e la Medicina del Lavoro.