Il dottor Stranamore nella stanza dei bottoni

Davvero Donald Trump e Kim Jong-un sono così pazzi come farebbero intendere le loro ultime mosse, oltre che le loro pettinature? È Pasqua e siamo tutti molto occupati a festeggiare, magari in qualche bel posto. Quindi siamo distratti. Ma il presidente più stravagante della storia degli Stati Uniti e il dittatore più tragicomico che si ricordi stanno giocando con il fuoco, anzi con l'atomica. Il ministro degli Esteri cinese ha detto che «una guerra potrebbe scoppiare in qualsiasi momento», e ha aggiunto che sarebbe un conflitto senza vincitori. Anche la Russia sta cercando di ricondurre tutti alla ragione, e se i richiami al dialogo arrivano dalla Cina e da un leader come Putin, che ha invaso l'Ucraina annettendosi la Crimea, potete ben capire la situazione.

Siamo abituati alle guerre, non c'è mai stato un momento nella storia in cui gli esseri umani abbiano smesso di ammazzarsi per strapparsi terra, denaro e potere. Siamo abituati anche a vedere gli americani che intervengono in tutto il mondo, e qualche volta a preoccuparci. Quando nel 1991 scoppiò la prima guerra del Golfo, anche qui da noi ci fu gente che prese d'assalto i supermercati. Ma pure quella guerra ci sembrò poi così lontana: la seguimmo in poltrona, davanti alla tv, e per la prima volta fummo perfino rassicurati dai cosiddetti inviati embedded, i quali spiegavano che in fondo erano bombe intelligenti, entravano in un palazzo e sapevano distinguere la toilette dei signori da quella delle signore.

Il momento che stiamo vivendo ora, invece, è particolare. Ne richiama alla mente solo altri due. Il primo è il 1961, la crisi dei missili atomici a Cuba che portò Usa e Urss a un passo dalla terza guerra mondiale. Il secondo è il 1973, quando Nixon ordinò l'allerta alle truppe Usa in Europa. Erano i tempi in cui il mondo era diviso in due grandi blocchi: per decenni abbiamo convissuto con l'incubo di un'apocalisse nucleare. Nel 1983 ci fecero pure un film, “The day after”.

Ma nessuno l'ha mai premuto, il maledetto pulsante, perché i leader dei due blocchi avevano comunque ben chiaro in testa il concetto di Mad, la “Mutual Assured Destruction”, e hanno sempre messo il futuro del pianeta e dell'umanità davanti a ogni obiettivo di supremazia. Oggi non ci sono più le contrapposizioni ideologiche (fa ridere che la Corea del Nord si definisca “comunista”) ma non sembrano esserci più neanche gli statisti dei tempi passati. Se è vero quel che leggiamo di Trump e soprattutto di Kim Jong-un, c'è da rabbrividire. Intendiamoci: i due non vanno messi sullo stesso piano. Kim è un feroce assassino che stermina gli oppositori interni - fratelli compresi - e affama il suo popolo pur di dotarsi di un arsenale nucleare; ed è lui che sta provocando il mondo con i suoi “esperimenti”. Trump non è nulla di tutto ciò, ma preoccupa per la sua instabilità: in meno di quattro mesi ha già fatto clamorose inversioni di rotta. Il pericolo è insomma che sia arrivato il momento dell'arrivo, nella stanza dei bottoni, di un dottor Stranamore.

«Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare», cantava Francesco Guccini in “Auschwitz”. È banale dirlo, ma oggi è Pasqua, e speriamo in una resurrezione dei cuori. I cuori di ciascuno di noi, certo: ma intanto cominciamo con quelli dei leader del mondo.

