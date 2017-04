Beppe Grillo concede il simbolo: via alla lista M5s guidata da Ghirarduzzi

E' lo stesso Meetup Amici di Beppe Grillo di Parma e Provincia a comunicare di "avere ricevuto dal Garante Beppe Grillo l’autorizzazione a rappresentare il MoVimento 5 Stelle alle elezioni amministrative del Comune di Parma in programma il prossimo 11 giugno".



L’autorizzazione - dicono- "deve essere ancora formalizzata dallo staff del MoVimento ma si tratta di un mero passaggio burocratico, in quanto Beppe Grillo ha già telefonato personalmente al candidato sindaco Daniele Ghirarduzzi garantendogli l’appoggio suo e di tutto il MoVimento. Il Meetup degli Amici di Beppe Grillo di Parma e Provincia, di cui la lista è espressione, è del resto in prima linea dal 2014 a tutela e difesa dei valori fondanti a 5 Stelle che l’amministrazione uscente ha disatteso".



La lista del M5S di Parma e il programma elettorale, che sarà poi perfezionato online nelle prossime settimane assieme agli elettori, saranno presentati venerdì 21 aprile alle 17 nella Sala Stampa del Comune di Parma alla presenza del Consigliere Comunale di Bologna, nonché socio della piattaforma Rousseau, Max Bugani e dei Consiglieri cittadini Fabrizio Savani e Mauro Nuzzo. Manca all'appello il consigliere comunale Andrea D'Alessandro, con cui non sarebbe stato trovato un accordo per muoversi compatti.