Una bomba è esplosa oggi davanti ad una banca nel centro di Atene, causando solo qualche danno materiale all’edificio. Lo hanno riferito le autorità greche in serata, precisando che prima dell’esplosione la tv ellenica aveva ricevuto una chiamata anonima che avvisava dell’ordigno. La polizia è stata così in grado di evacuare l’area prima della detonazione. La bomba era stata piazzata in una borsa lasciata davanti all’entrata della banca. Nessun gruppo ha rivendicato. Azioni simili avvenute in passato portano la firma di gruppi anarchici o dell’estrema sinistra.