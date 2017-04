Incidente a San Ruffino nel pomeriggio. Per cause in via di accertamento, un'auto si è ribaltata in via Filippo di Borbone. C'erano una ragazza alla guida e altre 3 persone: tutte hanno riportato ferite di media gravità e sono state portate all'ospedale Maggiore. L'auto viaggiava in direzione Felino quando è avvenuto l'incidente, all'altezza del civico 27.

Sul posto due ambulanze, l'elicottero del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e i rilievi.