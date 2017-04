Fine settimana... i 5 appuntamenti Top

Un weekend lungo che comprende anche lunedì il 1° maggio. Numerosi, come sempre, gli appuntamenti dalla Bassa all'Appennino. Venerdì, nell'inserto Gazzetta Weekend, in edicola con la Gazzetta di Parma, un ricco calendario che spazia dalle fiere ai concerti, dalle escursioni alle proposte gastronomiche. Ecco, cinque eventi imperdibili.

1) PARMA

Da sabato a lunedì, in città, ritorna il Parma Street Food Festival, con piazzale della Pilotta che diventa il regno del gusto. In arrivo food truck, provenienti da tutta Italia e dall'estero, con specialità in grado di soddisfare tutti i palati.

2) VARANO MELEGARI

Tutto pronto per la Fiera agricola della Valceno, in programma da sabato a lunedì. Tra gli appuntamenti più attesi la tradizionale «Festa ed l'anùlen» e il «Triathlon del boscaiolo».

3) SORAGNA

Quarant'anni e non sentirli. La Mostra dell'artigianato, agricoltura e commercio tocca lo storico traguardo con un'edizione ricca di novità, che si terrà da sabato a lunedì nella cittadina della Bassa.

4) SCIPIONE CASTELLO

Il fascino dei Pallavicino. Domenica una visita speciale alla scoperta di storia, aneddoti, misteri e segreti del millenario castello e della famiglia che lo fondò.

5) FONTANELLE

Lunedì 1° maggio Fontanelle festeggia il compleanno di Giovannino Guareschi al Museo del Mondo Piccolo con un pomeriggio tutto dedicato allo scrittore della Bassa più famoso nel mondo.