L’annuncio è di quelli che fanno schiumare di rabbia. Specialmente di questi tempi. «Qualche "bravo" in questi giorni ha pensato di tornare a far visita alla parrocchia prendendo di mira e scassinando la cassetta delle offerte alla Madonna». La chiesa violata (di nuovo) è quella della Famiglia di Nazareth, avamposto di speranza in via Navetta.