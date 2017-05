Tra le tante domande che tengono banco sul derby di domani c'è n'è una che non ha a che fare direttamente con il gioco. Ma è importante per chi sta in curva e non ha una copertura. Che tempo farà? La forte pioggia di oggi ha fatto storcere il naso a moltissimi tifosi. E...fare la fatidica domanda. La risposta? Non dovrebbe piovere. Temperature attorno ai 20°, probabilmente nuvoloso, alle 14.30 quando inizierà il derby comunque secondo i meteorologi non dovrebbe piovere. E' già una buona notizia, che aspetta comunque il responso del campo.