Il derby parla crociato

Grazie a un gol di Baraye il Parma ha vinto l'attesissimo derby di ieri al Tardini con la Reggiana. Ospiti in 10 per l'espulsione di Sabotic già al 13', Parma sprecone (Calaiò ha anche fallito un rigore) ma alla fine i tre punti li portano a casa i crociati, che in difesa soffrono poco o niente. Il Parma salterà così la prima fase dei play-off e giocherà su andata e ritorno, il 21 e 24 maggio, contro la vincente di Piacenza-Como.