Rolling Stones a Lucca: unica data in Italia

Rumors sulla possibilità che i Rolling Stones potessero essere a Lucca erano circolati nei giorni scorsi, ma solo l’odierna ufficializzazione del tour europeo con le date ha dato la conferma alle aspettative dei fans. Dunque Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood saranno anche a Lucca per i fans italiani regalando, spiegano gli organizzatori, «una set list ricca di grandi classici come "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice" e "Brown Sugar" ma includeranno anche un paio di inaspettati nuovi brani e alcune sorprese scelte casualmente ogni sera dal loro formidabile arsenale di canzoni».

Per gli spettacoli del tour "Stones - No filter", inoltre sveleranno una spettacolare nuovissima produzione e un palco allo stato dell’arte. Il tour è prodotto da Concerts West.

Ha commentato Keith Richards sulla nuova avventura in Europa: "Ehi ragazzi, arriviamo. Ci vediamo lì», mentre Mick Jagger si è detto «così emozionato di essere in tour in Europa questo autunno e tornare in luoghi familiari e vederne alcuni in cui non siamo mai stati prima». Il tour segue quello del Sud America del 2016 culminato nello storico concerto a L’Avana (Cuba).