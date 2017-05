24 ore di sciopero del personale delle Pubbliche amministrazioni il 12 maggio

È pervenuta nota, con la quale si comunica che FSI-USAE proclama 24 ore di sciopero del personale delle Pubbliche amministrazioni per la giornata del 12 maggio 2017.

Nell’occasione verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali:

* Servizi Demografici – Stato Civile: denunce nascite e decessi;

* Polizia Municipale: pronto intervento per incidenti e situazioni di emergenza, Centrale Operativa;

* Scuole Comunali dell’Infanzia e Asili Nido: ogni plesso ha provveduto a comunicare ai genitori che in tale giornata a causa dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento del servizio;

* Servizi Sociali: l’Assistenza Domiciliare agli Anziani sarà garantita dalle Cooperative e rimarranno attivi il Centro Ascolto Caritas per quanto riguarda l’Area Adulti e Immigrazione e il pronto intervento a tutela dei minori per quanto riguarda l’Area Minori;

* Servizio Politiche per i Disabili: è stata inviata comunicazione ai dirigenti scolastici che non sarà garantita la presenza del personale socio-educativo-assistenziale in servizio.



Si potrebbero creare disservizi, nei diversi settori del Comune compreso il Servizio sportello e relazioni con il cittadino al Duc