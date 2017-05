Altro incidente in A1: chiuso il tratto Fiorenzuola-allacciamento A21 verso Milano

Per un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto sull'A1, è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio fine complanare Piacenza e Fiorenzuola, verso Milano. Non si registrano feriti gravi. I due mezzi pesanti hanno perso il loro carico di zucchero e cereali. Traffico bloccato. Sono ocinvolti anche un pullman e tre automobili.

Sul luogo dell’evento, oltre al personale della direzione secondo Tronco di Milano, sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 8 km di coda. Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria di Fiorenzuola, di percorrere la Strada Statale 9 Via Emilia in direzione Piacenza - Milano e rientrare in autostrada a Piacenza Sud. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere l’A21 con rientro in A4 da Brescia, oppure di percorrere l’A22 con rientro in A4 da Verona.