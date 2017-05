Caso Fbi, la Casa Bianca non è un reality show

Donald Trump, negli Stati Uniti, era soprattutto famoso per una frase, quel «you're fired», «sei licenziato». Una frase che diventò il marchio di fabbrica del reality show Usa più famoso, cioè «The Apprentice», trasportato anche in Italia, senza troppo successo, con Flavio Briatore al posto dell'attuale presidente degli Stati Uniti. I lettori si ricorderanno almeno la parodia che del programma fece Maurizio Crozza. In quel programma Trump, cioè il boss, selezionava aspiranti manager e, dopo prove tra l'imbarazzante e il crudele, eliminava i concorrenti ritenuti meno adatti pronunciando proprio l'ormai proverbiale «you're fired».

Ma questa è preistoria, anche se è essenziale per capire quello che è successo lunedì sera. Trump, infatti, ha licenziato con effetto immediato il direttore della Fbi, James Comey. Comey, uno degli uomini più potenti d'America, a capo di un'armata di 35mila agenti pronti a perseguire i reati federali più gravi e a occuparsi del controspionaggio, ha saputo di esser stato rimosso dalla tv mentre stava presiedendo una riunione del bureau a Los Angeles. Con lui Trump, naturalmente , non ha usato la frase famosa, anche perché, come detto, non l'ha nemmeno avvertito. Il presidente ha usato, infatti, una lettera ufficiale con tutti i crismi chiusa dalla sua firma. Una firma che - in questi primi mesi di presidenza, pieni di ordini esecutivi a raffica - siamo ormai abituati a vedere.

Le motivazioni ufficiali del licenziamento di Comey sono la sua gestione dell'indagine sulle email di Hillary Clinton che ha infiammato la scorsa campagna elettorale. Un'inchiesta che, secondo i democratici, per i tempi con i quali è stata condotta e per il clamore mediatico che ne è seguito, è costata la presidenza alla Clinton. Ma le accuse mosse dalla Casa Bianca non sono su questo punto. Quello che si contesta a Comey è di essere uscito dal seminato «assolvendo» la Clinton, cosa che non rientrava nei suoi compiti. Una motivazione che, dal punto di vista giuridico, non è totalmente insensata e dietro alla quale c'è la capacità professionale del «Deputy Attorney General», cioè il viceministro della Giustizia, degli Stati Uniti, Gerald Rod Rosenstein, un abile tecnico prestato alla politica, come diremmo qui in Italia. Una scelta obbligata anche perché il ministro della Giustizia, Jeff Sessions, è coinvolto nell'inchiesta che i federali stanno conducendo sulle presunte infiltrazioni russe nello staff di Trump, il «Russiagate». Il problema è che tutti sanno - e subito sono arrivate le segnalazioni anonime ai giornali americani - che Comey non è stato licenziato per questo, ma per il «Russiagate». Una classica e complessa operazione di controspionaggio.

Le voci raccolte dalle testate Usa parlano anche di un Trump furioso con Comey che non l'ha coperto quando ha accusato l'amministrazione Obama di averlo fatto intercettare durante la campagna elettorale. E soprattutto il licenziamento è arrivato proprio mentre l'Fbi stava chiedendo più fondi per il «Russiagate». Ma non è finita qui. Le solite voci, dicono di un Rosenstein sull'orlo delle dimissioni dopo aver capito in quale pasticcio si era cacciato. Così Trump si è assunto la responsabilità del licenziamento. Insomma la Casa Bianca non è un reality show. E l'audience, voglio dire la popolarità di Trump misurata dai sondaggi, continua a calare.