Ecco 47 offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it



IDRAULICO JUNIOR

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante cliente operante nel settore termoidraulico un IDRAULICO JUNIOR. Preferibile pregressa esperienza anche minima nella mansione. Cerchiamo un ragazzo automunito, volenteroso e serio.

Sede di lavoro: San Secondo Parmense

Orario di lavoro: 07.30 - 12.00 e 13.00 - 16.30

Temporary S.p.A.

Viale Piacenza 60/A - 43126 Parma (PR)

Tel. 0521/1810357 - Tel: 0521/714037 - Fax 0521/1811546 - parma@temporary.it



ADDETTO/A ALLA CAFFETTERIA PART TIME

Temporary Spa ricerca per prestigioso Cliente Direzionale, leader nei servizi della ristorazione per chi viaggia, con oltre 100 punti vendita sul territorio nazionale ADDETTI/E ALLA CAFFETTERIA

Si ricercano persone dinamiche ed entusiaste che, nel rispetto della mission aziendale, siano in

grado di soddisfare l'utente, prevedendone le esigenze nell'ottica di promuovere la qualità dell'offerta proposta dall'Azienda. Le risorse, inserite nel punto vendita di riferimento e al diretto riporto del Responsabile, si occuperanno della gestione delle seguenti attività:

· Accoglienza clienti e servizio cass

· Caffetteria

· Preparazione e somministrazione delle bevande

· Preparazione panini e snack per l'angolo bar

· Pulizia, riassetto delle attrezzature e del locale.

I candidati ideali devono essere in possesso di Diploma, dell'attestato HACCP in corso di validità

ed aver maturato una pregressa esperienza nella mansione. E' richiesta la disponibilità a lavorare su turni compresi i week end e i giorni festivi. Completano il profilo la passione per il mondo della ristorazione, la capacità di lavorare in team, ottime doti comunicative unite alla capacità di ascolto, cortesia e affidabilità.

Sede di Lavoro: AUTODROMO DI VARANO

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.

BARISTA

Temporary Spa, filiale di Parma ricerca per importante azienda cliente, baristi/operatori pluriservizi CON ESPERIENZA. I candidati ideali sono automuniti, hanno conseguito l'attestato HACCP per alimentaristi generici in corso di validità e sono disponibili a lavorare su turni, anche notturni e festivi. Le principali mansioni da svolgere sono: caffetteria, preparazione panini, riassetto punto vendita L'orario di lavoro è part time 15/30 ore settimanali su turni, si richiede disponibilità anche nei week end e festivi.

Zona di lavoro Sala Baganza

Si offre contratto di un mese con possibilità di proroghe

SALDOCARPENTIERE

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante

azienda metalmeccanica SALDOCARPENTIERE esperto/a Cerchiamo una figura con consolidata esperienza in lavorazioni di carpenteria, saldatura a filo e tig Requisiti:

- Ottima lettura del disegno tecnico

- Almeno 2-3 anni di esperienza in analoga mansione

- Manualità e buona volontà

- Disponibilità immediata

Sede di lavoro: San Secondo Parmense

Orario di lavoro: Full time

Si offre interessante contratto in somministrazione, prorogabile per lunghi periodi.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A SETTORE ASSICURATIVO

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per affermata agenzia assicurativa un IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza nel settore, in particolare modo ramo Rca e rami elementari Mansioni:

- front-office

- gestione amministrativa e contabile con le compagnie di riferimento (fogli cassa e quietanzamenti)

- conoscenza della gestione dei sinistri

- prima nota

Si richiede esperienza in agenzia assicurativa (NO SUBAGENZIA) il possesso del Diploma o Laurea, aggiornamento professionale previsto dal Regolamento IVASS n. 6/2014, perfetta conoscenza del Pacchetto Office (in particolare excel e word) e della posta elettronica. Precisione, serietà e propensione ai rapporti interpersonali completano il profilo.

SI VALUTANO ANCHE PROFILI JUNIOR CON MINIMA ESPERIENZA IMPIEGATIZIA, DA

FORMARE

Si offre interessante contratto in somministrazione prorogabile, con possibilità successivamente di assunzione.

Orario di lavoro:full time 8.30-12.30 e 14.30 - 18.00

Zona di lavoro: Parma

COMMERCIALE ITALIA/ESTERO

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per storica azienda operante nel settore metalmeccanico di un IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA/ ESTERO. La risorsa dovrà svolgere attività di gestione dell'intero portafogli clienti: negoziazione prezzi, elaborazione offerte, gestione ordini dalla ricezione all'evasione, pianificazione,budget, inserimento dossier visite clienti, presentazione prodotti, organizzazione trasporti esteri , verifica e sollecito dei pagamenti, interfaccia con la produzione, follow-up e sviluppo nuovi potenziali distributori, partecipazione a fiere internazionali, traduzioni schede tecniche, piani commerciali di marketing, gestione import/export, documentazioni doganali, visite clienti sia Italia che estero, supporto per visite clienti presso la nostra sede, preparazione documenti doganali per Camera di Commercio.

Si richiede:

- esperienza pregressa nella medesima mansione

- una conoscenza fluente della lingua inglese e di un'altra lingua tra francese e tedesco,

- buona padronanza del gestionale SAP o TARGET

- disponibilità a partecipazione a fiere e trasferte all’estero

Sarà considerata preferenziale la provenienza dal settore oleodinamico o metalmeccanico.

Si offre interessante contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

Orario di lavoro Full Time

Sede di lavoro zona Sorbolo

SARTA/O

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per nota azienda operante nel settore tessile un/a SARTO/A con pluriennale esperienza nell'ambito della sartoria industriale. La mansione prevede un'attività di assemblaggio e confezionamento di capi d'abbigliamento femminile di alta moda e Pret-a-Porter, mediante l'utilizzio di macchina da cucire industriale Taglia e Cuci e Asolatrice. Orario di lavoro Full time (si richiede disponibilità a straordinari)

Sede di lavoro Parma

Si offre interessante contratto in somministrazione, prorogabile per lunghi periodi.

FRESATORE CNC

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per affermata azienda del settore metalmeccanico un FRESATORE TRADIZIONALE con comprovata esperienza. Indispensabile pregressa esperienza nella mansione per almeno 4 anni. Si specifica che cerchiamo FRESATORE con esperienza su frese tradizionali e non su cnc. Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: Parma e provincia

Si offre interessante contratto in somministrazione prorogabile per lunghi periodi.

TECNICO COMMERCIALE

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente, per importante cliente operante nel settore chimico, un/a TECNICO COMMERCIALE.

Requisiti richiesti: diploma/laurea, esperienza pregressa in ambito commerciale, conoscenza fluente della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua (francese). Il/la candidato/a ideale si occuperà dell’implementazione del portafoglio clienti, dal contatto, all’elaborazione dei preventivi e quindi dei contratti, oltreché alla gestione tecnica del post vendita e dei clienti old. Si offre possibilità di inserimento con un interessante contratto di somministrazione e, successivamente, possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: full time

Sede di lavoro: provincia di Parma

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A JUNIOR

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per importante cliente un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVOA Junior con minima esperienza impiegatizia.

Requisiti richiesti: diploma, precisione, puntualità e buona volontà Il/la candidato/a ideale sarà inserito/a, per iniziale periodo formativo con un interessante contratto di somministrazione e concrete possibilità, successivamente di assunzione diretta

Orario di lavoro: full time 8.30-12.30 e 14.30 - 18.00

Zona di lavoro: Parma

Per candidarsi più rapidamente registrarsi e inviare il proprio CV al Sito Temporary filiale di

Parma.

IMPIEGATO PER BROKER ASSICURATIVO

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per importante Studio Broker di Parma un/a IMPIEGATO/A.

Requisiti richiesti:

- diploma/laurea

- spiccato senso organizzativo e problem solving

- esperienza pregressa nel settore assicurativo

Il/la candidato/a ideale, a diretto contatto con il titolare, si occuperà della gestione del portafoglio clienti e commissioni per conto del titolare stesso.

Orario di lavoro: full time

Sede di lavoro: Parma

Si offre possibilità di inserimento con un interessante contratto di somministrazione e,

successivamente, possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 PERITO CHIMICO con esperienza in ambito produttivo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

UMANA

Via La Spezia 4/a - 43125 Parma

Tel 0521/255637 - Fax 0521/961115 - infopr@umana.it



Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CABLAGGIO QUADRI da adibire a mansione di cablatore e addetto collaudo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ATTREZZISTA TORNIO CNC da inserire in officina meccanica per percorso di crescita come tornitore. Richiesto titolo di studio in ambito meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Torrile (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. SALDOCARPENTIERE con esperienza di saldatura a tig e lavorazioni meccaniche. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 BACK OFFICE RICAMBI PART TIME da inserire con mansioni di inserimento e gestione ordine cliente. Richiesta conoscenza lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione part time a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Sorbolo (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. MONTAGGIO MACCHINE SOLLEVAMENTO. Richiesta lettura disegno meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante studio commercialisti in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CONTABILE con esperienza pregressa presso studio di commercialisti e gestione del cliente. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE da adibire a mansione di installazione impianti e coordinamento cantiere. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR), ricerchiamo n. 1 TECNICO GESTIONE COMMESSA con esperienza di gestione della commessa settore metalmeccanico e richiesta lettura disegno meccanico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Staff SpA ricerca per ristorante cliente di Parma città n° 2 Camerieri Si richiede esperienza pregressa nel settore ristorativo, di almeno 6 mesi/1 anno.

Sede di lavoro: Parma

Orario di lavoro: full time spezzato (servizio sia di pranzo che di cena, con giorno di riposo DOMENICA e LUNEDI' a pranzo)

STAFF S.p.A.

Via Reggio, 45/a - 43126 Parma

tel 0521 1798000 - fax 0521 1798007 - parma@staff.it



Staff SpA ricerca per prestigiosa azienda cliente multinazionale settore meccanico - provincia di Parma n° 1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

La risorsa si occuperà di interventi di manutenzione elettromeccanica ordinaria e straordinaria. Si valuteranno candidati con pregressa esperienza nel ruolo, diploma elettrotecnico e competenza di ricerca guasti.

Orario di lavoro: 3 turni

Sede di lavoro: Fornovo

Contratto: a scopo assuntivo

STAFF S.p.A.

Via Reggio, 45/a - 43126 Parma

tel 0521 1798000 - fax 0521 1798007 - parma@staff.it

Staff SpA ricerca per importante azienda multinazionale di zona Fornovo n° 5 Operai metalmeccanici

Le risorse verranno inserite in produzione per operazioni di finitura, controllo e lavorazioni in linea. Gradita la conoscenza del disegno tecnico e della programmazione a controllo numerico.

Orario di lavoro su 3 turni (6-14; 14-22: 22-6 da lunedì a venerdì)

Tipo di contratto: stage iniziale, 6 mesi (con rimborso spese), scopo assunzione

DISEGNATORE/PROGETTISTA SOLIDWORKS o AUTOCAD TOP

REQUISITI : Diploma o laurea tecnico. Esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza di Solidworks o Autocad top.

RUOLO : La risorsa , supporterà il responsabile tecnico nell'elaborazione e sviluppo di commesse di progettazione tecnica Luogo di lavoro: Parma.

Tipologia contrattuale: Assunzione diretta con inquadramento da concordare

LAVORINT

Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA

t. 0521.235530 - selezione.parma@lavorint.it

ASSISTENTE DIREZIONE COMMERCIALE

REQUISITI : Diploma o laurea. Esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 anni, ottima conoscenza di office ed ottima conoscenza dell'inglese, preferibile anche il francese. Flessibilità e disponibilità a brevi trasferte.

RUOLO : La risorsa si occuperà di sviluppare, seguire e gestire il portafoglio clienti, inserimento ordini, spedizioni, gestione ricambi, assistenza post vendita, insoluti e reclami. La persona riporterà al Direttore commerciale.

Luogo di lavoro: San Polo di Torrile (Pr)

Tipologia contrattuale: contratto inizialmente a termine con finalità d'inserimento definitivo

Azienda in crescita e buon clima.

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO JUNIOR

Requisiti:

· Diploma tecnico Itis o Ipsia, conoscenza di meccanica industriale, saldatura ad elettrodo conoscenza motori elettrici e quadri elettrici, buona manualità -esperienza anche di 1/2 anni in qualità di manutentore RUOLO : La risorsa in produzione, si occuperà della manutenzione elettrica/elettronica e meccanica delle macchine Luogo di lavoro: Provincia sud di Parma

Tipologia contrattuale: apprendistato

Orario di lavoro: due turni da lunedì a sabato

FRESATORE ESPERTO

Requisiti:

· Diploma tecnico, di Perito Meccanico o qualifica professionale di operatore meccanico; conoscenza del disegno meccanico; buona manualità;esperienza in qualità di fresatore cnc con capacità di programmare le macchine con linguaggio Fanuc.

RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto macchine utensili e si occuperà delle lavorazioni meccaniche di fresatura .

Luogo di lavoro: Parma

Tipologia contrattuale: tempo determinato/Tempo indeterminato

ADDETTO PULIZIE E SANIFICAZIONI

REQUISITI : Flessibilità oraria, minima esperienza, possesso della patente B e auto propria.

RUOLO : La risorsa si occuperà degli interventi di pulizia industriale con l'ausilio di macchinari specifici, sanificazione e igienizzazione , interventi di manutenzione del verde.

Luogo ed orario di lavoro: Parma e provincia

Tipologia contrattuale: APPRENDISTATO

SALDATORE A FILO

REQUISITI : Consolidata esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza della saldatura A FILO capacità di lettura del disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura. Flessibilità, affidabilità e precisione.

RUOLO : La risorsa in produzione, si occuperà di montaggio, carpenteria, saldatura A FILO da eseguire su ferro

Luogo di lavoro: Provincia di Parma, vicinanze San Secondo-Sissa

Tipologia contrattuale: tempo determinato con scopo assuntivo.

LA RICERCA HA CARATTERE D'URGENZA

SARTA ESPERTA

con esperienza nell’utilizzo delle macchine da cucire industriali e macchine taglia e cuci.

Disponibile per part time pomeridiano

Luogo di Lavoro: Parma

MANUTENTORE MECCANICO.

REQUISITI : Diploma tecnico. Consolidata esperienza pregressa nella mansione preferibilmente nel settore automobilistico o oleodinamico, conoscenza del disegno meccanico, saldatura ad elettrodo e cannello, utilizzo di macchine utensili.

RUOLO : La risorsa si occuperà del montaggio, manutenzione e riparazione meccanica degli impianti sia in sede che presso i clienti.

Luogo di lavoro: Parma.

Tipologia contrattuale: tempo determinato con scopo assuntivo.

TIROCINANTI TORNITORI/FRESATORI

REQUISITI : Qualifica di operatore meccanico o diploma tecnico o breve esperienza nel settore metalmeccanico, buona manualità, motivazione all'apprendimento, flessibilità. Anche prima esperienza.

RUOLO : La risorsa verrà formata nell’utilizzo delle macchine utensili

Luogo di lavoro: Parma.

Tipologia contrattuale: TIROCINIO retribuito finalizzato assunzione tempo indeterminato

INGEGNERE/CONTROLLO QUALITA’ La ricerca è rivolta a brillanti ingegneri meccanici/gestionali e/o a periti meccanici con minima esperienza nel controllo qualità. La figura si occuperà di gestione non conformità e rapporto con i fornitori. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza del disegno tecnico. Parma

Kellyservices

Via Lanfranco, 2/1 - 43126 Parma

tel. 0521 941737 - fax 0521 943688

e-mail: Kelly.Parma@kellyservices.it

sito web: www.kellyservices.it

MANUTENTORE MECCANICO: La figura richiesta deve possedere esperienza pregressa di almeno un anno nel ruolo di manutentore industriale. Conoscenza disegno tecnico, Deve conoscere i principi fondamentali di fluido dinamica e pneumatica. Assunzione a tempo indeterminato. Provincia di Parma.

Per azienda operante nel settore dell’office-automation, si ricercano Collaboratori / AGENTI PLURIMANDATARI per ampliamento della clientela Business. La ricerca è rivolta a collaboratori o segnalatori e ad agenti plurimandatari, seri ed affidabili, che sono alla ricerca di nuove possibilità di business o che vogliono incrementare il loro giro di affari. Requisiti del candidato: esperienza nella mansione, partita Iva, automunito. Motivazione, capacità organizzativa e attitudine al lavoro per obiettivi completano il profilo. L'esperienza nel settore informatico è un requisito gradito, ma non indispensabile. Inviare candidature a copianova@copianova.it



Cerchiamo per il Progetto Oratori, Educatori/Educatrici da inserire nei GREST che si svolgeranno in diverse parrocchie della Diocesi di Parma tra i mesi di giugno e luglio 2017.

Si richiede di avere un’età minima di 21 anni ed esperienza educativa maturata in ambito ecclesiale e/o di associazionismo (Azione Cattolica, Scout...), forte senso di responsabilità, capacità organizzative e di progettazione e gestione di attività educative, capacità di gestione di gruppi di bambini e adolescenti.

Si offre un contratto da dipendente a Tempo Determinato per la durata del GREST.

Il titolo legato all’ambito educativo è elemento preferenziale ma non vincolante.

Se sei interessato/a a fissare un colloquio puoi inviare il tuo CV all’indirizzo curriculum@coopeide.org



Aldebaran Srl, azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella locazione di immobili residenziali e commerciali cerca una figura da inserire come agente immobiliare per il potenziamento della propria struttura.

Cerchiamo persone motivate, dinamiche ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e relazionale, con buone abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro. Il nostro candidato ideale deve essere determinato nel raggiungimento degli obiettivi e il suo atteggiamento deve essere orientato alle soluzioni piuttosto che ai problemi. Serietà, costanza, orientamento al lavoro in team e capacità di operare in maniera autonoma, sono le caratteristiche che completano il profilo.

Si cercano candidati automuniti e in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.

Si offre:

- Formazione professionale e affiancamento.

- Inserimento in una realtà giovane, dinamica e in forte espansione.

- Interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi concordati.

- Assistenza ed esperienza decennale dei soci.

- Opportunità di auto-realizzazione personale ed economica

- Zona in esclusiva con trattamento provvigionale di sicuro interesse

Obiettivo: aprire la tua agenzia.

Sede di lavoro: Parma e provincia

La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77

Inviare candidature a prcsd@tecnocasa.it



Cercasi hostess/interpreti inglese, tedesco e italiano per fiera di Parma SPS. Cv completo di foto via e. mail o informazioni telefoniche info@ideacity.it tel. 0521/208174 – Fax 0521/289043



Trattoria antichi sapori cerca cameriere/a per week end automunito.

Inviare curriculum a info@trattoria-antichisapori.com



Officina sita in Parma ricerca n.1 operaio meccanico con partita iva da integrare all’interno della nostra azienda leader nel settore automobilistico da oltre 60 anni.

Il candidato dovrà effettuare normali riparazioni meccaniche su autovettura di varie marche e modelli. Il candidato dovrà essere automunito ed è necessaria esperienza nel settore.

Per inviare la candidatura si prega di inviare il proprio curriculum all’indirizzo: candidaturaofficina@gmail.com



Azienda metalmeccanica di Sala Baganza (PR) produttrice di macchinari per l’industria agro-alimentare cerca artigiano metalmeccanico esperto (a partita iva). Richiesta capacità di lettura del disegno meccanico, pluriennale esperienza come saldatore e montatore, disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. La figura cercata verrà inserita in azienda e si occuperà della costruzione dei macchinari e dell’installazione e/o manutenzione presso i clienti.

Inviare candidature a info@biessetech.com



Junior Account

Il Junior Account si occuperà di consulenza assicurativa/finanziaria, gestirà un portafoglio clienti aziendale, usufruirà di percorsi formativi messi a disposizione dall’azienda (aula e on the job) e avrà anche la concreta opportunità di affacciarsi ad un percorso di carriera manageriale alle dipendenze dell’azienda stessa.

Sedi di lavoro: Parma, Colorno, Langhirano, Collecchio, Fornovo di Taro, Fidenza, Busseto, Salsomaggiore Terme e comuni limitrofi.

Inviare candidature a: Bolognaareamanager.job@alleanza.it oppure via Fax allo 0262367055



Gastone CRM Italia Srl ricerca un giovane grafico/a da inserire nel proprio team. Il candidato sarà impiegato in lavorazioni di grafica in ambito digitale e di assistenza clienti.

Requisiti richiesti:

- Buona capacità di analisi e autonomia.

- Capacità di utilizzo di Illustrator, InDesign e Photoshop.

- Realizzazione di materiale dedicato al mondo del web: banner, DEM, Landing page, banner Facebook.

Requisiti preferenziali:

- Esperienza con Wordpress per modifica e adattamento template esistenti.

- Minima esperienza nella realizzazione di layout web e mobile.

- Basi di User Interface design ed User Experience design.

Il/la candidato/a ideale è una persona propositiva, con un buon gusto grafico, che dimostri flessibilità e capacita di relazione.

Richiesta una comprovata formazione.

Gli interessati devono inviare il proprio CV, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, ESCLUSIVAMENTE tramite email all’indirizzo: personale@gastonecrm.it

Saranno valutati e invitati al colloquio solo le candidature in possesso dei requisiti richiesti.



Cercasi personale di sala, per ristorante sito in Busseto, per alcune ore nel fine settimana o in occasione di banchetti. Inviare cv a info@losteriabusseto.it



Deciba, società controllo illeciti bancari, ricerca figura commerciale full-time con ottime conoscenze informatiche. Tel. 0521/241417 oppure inviare cv a financialsolution@libero.it



Solido Gruppo immobiliare seleziona 3 candidati da avviare al ruolo di responsabile di agenzia. Si richiedono buone doti comunicative, dinamicità e diploma di scuola superiore.

Inviare curriculum a m.nicoli@tecnorete.it entro il 30 maggio.



Cercasi grafico con competenze gestione routine sito web, dati e immagini per attività inizialmente part-time, con orario da concordare. Tel. 3472573556