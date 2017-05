Acqua stagnante, zanzare «a nozze»

David Vezzali

Le zanzare, probabilmente, ringraziano. Non è davvero poca l’acqua stagnante e sporca che si trova in un canale del parco del Dono, il parco pubblico da 40 mila metri quadrati che si estende tra via Montebello, via Bizzozero e viale Duca Alessandro, e che è frequentato da tanti parmigiani. A segnalare la situazione alla Gazzetta sono stati alcuni abitanti dei palazzi vicini, che temono che con l’arrivo della stagione calda l’acqua stagnante rappresenti l’habitat ideale per la proliferazione delle zanzare. La preoccupazione riguarda anche la possibile presenza di altri animali nocivi per la salute pubblica, in primo luogo i topi. Nelle immediate vicinanze, nei pressi di via Montebello, c’è un canale in cui l’acqua scorre veloce, ma in questo tratto l’acqua è immobile. L’anno scorso in questo canale non c’era l’acqua ma c’erano una gran quantità di sacchetti della spazzatura e tanta sporcizia, e in una domenica di aprile il tutto era stato rimosso grazie ad una «mobilitazione» che aveva coinvolto tante persone che si erano date da fare per ripulire tutto il canale. Adesso, però, per togliere la gran quantità di acqua stagnante non basta la buona volontà di tante persone che si sacrificano per l’ambiente ma è necessario l’intervento di qualche organismo pubblico in grado di risolvere il problema.