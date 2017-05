In vista di Piacenza-Parma Gianni Munari prova a suonare la carica. «Nelle ultime settimane ci era mancato qualcosa in termini di compattezza, anche nel gruppo. Ora garantisco che c'è grande coesione e siamo pronti a sfidare una squadra ostica come il Piacenza, che ci affronterà chiusa e pronta a ripartire. Li abbiamo studiati, sappiamo cose fare e cercheremo di attuare le indicazioni di D'Aversa».