Loro criminali paranoici. Noi troppo deboli e divisi

Non è la prima volta che il terrorismo colpisce Manchester. Forse lo ricorderanno solo gli appassionati di calcio, ma nel 1996 - nel pieno degli Europei di calcio di quell'anno che si disputavano in Inghilterra - gli uomini della Provisional Ira, gli indipendentisti irlandesi, fecero esplodere un ordigno di enorme potenza che squassò il centro della città. Ma quella bomba, pur facendo centinaia di feriti, non uccise nessuno. L'Ira, infatti, perseguiva un obiettivo politico e generalmente avvisava la polizia nell'imminenza della detonazione. In quel caso circa 75.000 persone furono evacuate. Il giorno dopo all'Old Trafford - lo stadio di Manchester - si disputò la partita che era prevista dal calendario.

Questa volta invece non solo non è arrivata alcuna telefonata, ma si è scelto apposta un luogo affollato da giovani adolescenti (e anche bambini), quelli che, soprattutto ragazze, seguono Ariana Grande, una cantante che a noi adulti non dice molto, ma che è famosissima prima che per essere un fenomeno pop (con hit di successo, quasi 46 milioni di follower su Twitter e 106 milioni su Instagram) anche e soprattutto per essere stata una star della tv dei ragazzi e co-protagonista di una sit-com di enorme successo. Se avete una figlia (o un figlio) sicuramente l'avrete vista in tv.

Questo per dire che non è un caso che ci siano così tanti bambini e adolescenti tra le vittime. Non sono «danni collaterali». Erano loro il bersaglio, il «target». Se a questo si aggiunge che l'attentatore sucida - un giovane, nato a Manchester e di famiglia libica, che si chiamava Salman Abedi - aveva solo 22 anni si ha un quadro completo di questo orrore. Se ora prendete il farneticante comunicato di rivendicazione dell'Isis che straparla di «crociati» e di «soldati del Califfato» vi renderete conto di quanto distante dalla realtà e paranoica sia l'ideologia di questi fanatici religiosi.

L'Isis non è invincibile - e anzi sul campo sta perdendo - ma diventa forte per le nostre divisioni e la nostra cecità di fronte a stati che, come le monarchie del Golfo, sono stati deboli, se non conniventi, di fronte a questa interpretazione paranoica dell'Islam sunnita che solo adesso e, per ora, solo a parole condannano.

