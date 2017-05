E adesso la Lucchese

Il sorteggio di ieri in Lega ha riservato al Parma la Lucchese come avversaria nella doppia sfida dei quarti di finale. Si giocherà prima a Parma mercoledì 31 maggio, poi a Lucca domenica 4 giugno, sempre alle 20,30. I toscano sono la vera sorpresa nella Final Eight e ci sono arrivati eliminando prima l'Arezzo poi l'Albinoleffe.