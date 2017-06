Ricette vegane. Quando in cucina regna la fantasia

«Cosa mangiano i vegani?». In tanti, probabilmente, se lo sono chiesto, immaginandosi una dieta di privazioni e divieti. In realtà la cucina vegana sa essere ricca e creativa, proprio perché raccoglie la sfida di portare in tavola piatti sani, nutrienti e gustosi senza però ricorre ad alimenti e derivati di origine animale. Niente carne, dunque, niente pesce, ma anche niente uova, latte – se non vegetale -, burro e formaggi. Cosa resta? La fantasia, che in cucina è sempre un’ottima alleata, tantissimi ingredienti da scoprire e altrettanti abbinamenti da sperimentare. Da questo ha preso spunto l’editore Gribaudo per una nuova guida dal titolo «Vegolosi». Il volume, in edicola con la Gazzetta di Parma, raccoglie il lavoro di quattro anni della redazione di vegolosi.it il primo magazine di cucina e cultura vegetariana e vegana. Con lo stile e l’accuratezza che contraddistingue tutti i ricettari Gribaudo, apprezzabili per praticità e chiarezza così come per la grafica e le immagini, «Vegolosi» pensato non solo per chi, principiante o esperto, ha scelto un’alimentazione vegana o vegetariana (è facile adattare le ricette, sostituendo ai derivati vegetali quelli animali) ma per tutti coloro che amano sperimentare in cucina, tra piatti della tradizione italiana e ricette di altri paesi. Ci sono i consigli della redazione (formata da Federica Giordani, Silvia De Bernardin, Simone Paloni e Valentina Pellegrino) sui vini da abbinare, le calorie per ogni porzione e qualche curiosità sugli ingredienti per conoscerli meglio, dal gomasio al latte di origine vegetale, dal tofu al seitan fino alle alghe. E poi ci sono le ricette di Cristiano Bonolo, dalle più semplici a quelle complesse. Non mancano i dolci, ma a quelli Gribaudo ha dedicato anche un volume a parte, «Dolci vegolosi» che sarà in edicola la prossima settimana. «Vegolosi» invece è già disponibile, con la Gazzetta di Parma a 10 euro più il prezzo del quotidiano.