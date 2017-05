Miss Italia, Salso saprà ricominciare?

«Scusi, di dov'è lei?». «Di Parma, per la precisione di Salsomaggiore Terme». «Ah, il paese di Miss Italia!». Ovunque ti fossi trovato - dalla penisola salentina alla Val di Non - l'abbinamento tra la città termale e il concorso di bellezza era praticamente scontato. Tanto da dare anche un po' fastidio: possibile che viviamo in una delle città con le migliori acque d'Europa - ci chiedevamo - e ci conoscono solo per quei tre giorni di sfilate e bellezza in diretta tv? Ma come abbiamo raccontato bene ieri, Salso, anche grazie alla kermesse di inizio settembre, era davvero una Beverly Hills emiliana. E un tutt'uno con il concorso.

Lo è stato per anni, dicevamo. Poi, storia recente, la città si è trovata sempre più in difficoltà. Alberghi chiusi, strutture per le manifestazioni non all'altezza. E Miss Italia (che pian piano stava perdendo appeal ed era molto costosa per le sempre più magre casse comunali e le povere tasche di commercianti e albergatori) ci ha abbandonato. Era il 2011 e qualcuno aveva commentato: «Era ora!».

Bene, la notizia che ieri ha dato la Gazzetta è clamorosa. Il concorso torna. Davanti al Berzieri o in largo Roma poco importa. Oggi costa meno e il Comune è riuscito a strappare contributi da enti pubblici - in primis dalla Regione - per riprenderselo. Il Grand hotel di Pierluigi Negri - l'ex Centrale diventato albergo di lusso e che (speriamo) sta partendo sul serio - pare stia facendo la sua parte: un primo contratto tra la Miren (la società di Patrizia Mirigliani, detentrice del marchio e organizzatrice dell'evento) è nero su bianco. Il sindaco Fritelli si sta preparando a salire sul palco per complimentarsi, la sera della finale, con la reginetta eletta. Anche se precisa: la firma definitiva ancora non c'è. Martedì incontrerà le forze economiche della città. Se ci sarà comunione di intenti (leggi entusiasmo) si farà, altrimenti è pronto a rinunciare (e la notizia sarebbe ancor più clamorosa). Come dire: ora il tessuto economico salsese (albergatori, commercianti, ristoratori) deve fare la propria parte. La prima settimana di giugno ci sarà l'incontro decisivo e probabilmente la firma. A quel punto si potrà ragionare su come sarà la Miss Italia del prossimo futuro; sperare che organizzatori e tv riescano a rimodellare la formula ormai usurata del concorso. Ma prima di tutto bisognerà avere le idee chiare sugli anni a venire: saprà la città trovare quello spirito «imprenditoriale» che è venuto a mancare?

Qualche anno fa, l'assessore regionale al Turismo raccontava, a margine di un incontro istituzionale al palacongressi, cosa distingue la gente di Romagna da noi. «Là in Riviera - spiegava - gli albergatori, il Comune, le associazioni, ogni anno si incontrano, presentano progetti, discutono, a volte si scannano. Poi decidono: vince il progetto che ottiene più consensi. E dal giorno dopo tutti (tutti! Anche quelli che lo osteggiavano con maggiore veemenza) si buttano a capofitto per svilupparlo, promuoverlo e portarlo a termine. Perché la stagione è sacra e, forse, l'importante non è quale progetto portare avanti, ma realizzarlo. Insieme, senza ostacolarsi, garantendo continuità. Riusciranno salsesi e tabianesi a raccogliere la sfida?

Per ora una sola cosa è certa: Salsomaggiore, per te Miss Italia… ricomincia da qui.

