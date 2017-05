Stampa e siti liguri, stanno anticipando il futuro dello Spezia. Società alla ricerca di nuovi dirigenti. Nonostante sia ancora sotto contratto (leggi), proprio Daniele Faggiano sarebbe in pole per il ruolo di dg del club ligure (dopo il no di Angelozzi che rinnoverà il contratto con il Sassuolo). Pietro Fusco che rimarrebbe ds.