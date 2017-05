La ricetta - Torta dolce con cous-cous e albicocche

Frutto estivo per eccellenza è l’albicocca, il cui albero appartiene alla famiglia delle Rosacee, genere Prunus. In passato l’albicocca era considerata un frutto esotico e rarissimo; pare che fosse apprezzata già quattromila anni fa dagli imperatori cinesi. Proveniente dall’Asia Centrale questa pianta si diffuse in Persia ed Armenia (Prunus armeniaca) per arrivare, dopo le conquiste di Alessandro Magno, sulle rive del Mediterraneo e conosciuta invece in Europa grazie ai Romani. A seconda delle varietà, le albicocche si raccolgono tra fine maggio e agosto, e a loro è dedicata la prima pagina di Gusto Light. Ecco una delle ricette di Silvia Strozzi..

Torta dolce con cous-cous e albicocche

INGREDIENTI

600 ml di succo di pera o di mela

succo di ½ limone

vaniglia

400 g di albicocche a pezzetti

300 gr di cous-cous

100 gr di nocciole e 100 di mandorle tritate

un cucchiaio di malto

per decorare: farina di cocco

PREPARAZIONE

Mettete a bollire il succo con un pizzico di sale e la vaniglia. Bollite per 5 minuti, spegnete, aggiungete il cous cous e fate gonfiare per 10 minuti. Aggiungete il malto, le nocciole, le mandorle ed il limone. In una teglia ricoperta di carta forno precedentemente bagnata, sistemate le albicocche tagliate a metà con la buccia in basso a contatto con la carta da forno. Versate il cous cous stendendo il composto con una spatola bagnata e spolverizzando con il cocco grattugiato. Mettete in forno per 20 minuti circa in modo che la torta sia ben compatta. Sfornate e lasciate riposare per almeno un’ora prima di girare.

Diff 1

Tempo 50 min più riposo