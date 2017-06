Passeggero tenta entrare in cabina, volo Malaysian rientra

Testimoni hanno riferito come il passeggero di classe economica, che portava uno «strano oggetto" con antenne che fuoriuscivano, si è diretto verso la cabina di pilotaggio pochi minuti dopo il decollo da Melbourne verso Kuala Lumpur. E’ stato prontamente immobilizzato da membri dell’equipaggio e almeno un passeggero, e legato con cinture. Subito dopo il nuovo atterraggio, agenti di polizia pesantemente armati lo hanno preso in consegna e arrestato.

Il sovrintendente di polizia del Victoria, Tony Langdon, ha poi assicurato che l’incidente non è trattato come terrorismo e che l’oggetto in mano all’uomo non era una bomba. Ha aggiunto che l’uomo di 25 anni, il cui nome non è stato reso noto, ha precedenti di disturbo mentale. «Direi che è stato piuttosto eroico da parte dell’equipaggio e di passeggeri nell’immobilizzare questa persona», ha poi osservato.

«Malaysia Airlines desidera sottolineare che in nessun momento l’aereo è stato dirottato» dichiara l’aerolinea un comunicato. «La compagnia aerea desidera scusarsi per il disagio causato», aggiunge.